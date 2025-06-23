İran-İsrail savaşında yeni gelişme! İran füzeleri peş peşe ateşledi: İsrail'den sığınaklara girin çağrısı!

İran-İsrail savaşında yeni gelişme: İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurarak, sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasıyla yeni bir aşamaya geçen İsrail - İran savaşı 11'inci gününe girdi. İsrail ve İran yeniden karşılıklı saldırıya geçti.

İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti.

Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

FÜZE SALDIRISI GECE BOYU DEVAM ETTİ

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.

Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İRAN'DAN MİSİLLEME GELDİ!

İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi.

Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı.

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İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

İSRAİL DUYURDU: İRAN'DAN BİR SALDIRI DAHA! 'SIĞINAKLARA GİRİN' ÇAĞRISI

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurarak, sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

İSRAİL'E AİT BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran'ın batısındaki Hürremabad kenti yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İran basınında yer alan haberde, düşürülen İHA'nın İsrail ordusuna ait "Hermes 900" olduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'nın İran'ın batısındaki Herremabad kenti yakınlarında sabah erken saatlerde düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, İran'da bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

Düşürülen İHA'nın türüne ve nerede düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "herhangi bir bilgi sızma riskinin olmadığı" ileri sürüldü.

İran, geçen hafta da İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail İHA'sını düşürmüştü.

'ARTIK TAMAMEN SERBETİZ! GERİ ADIM ATILMAYACAK'

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD’ye uyarıda bulunarak, "Bu saldırı, silahlı kuvvetlerimizin ABD’nin çıkarlarına ve ordusuna karşı her türlü eylemi gerçekleştirmesinin önünü açmıştır. Artık bu konuda tamamen serbestiz ve asla geri adım atılmayacaktır" dedi.

Musevi, yayımladığı mesajda, "ABD, vahşi ve saldırgan Siyonist rejime verdiği desteği sürdürerek İran’ın egemenliğini açıkça ihlal etti ve kutsal topraklarımıza saldırarak doğrudan savaşa girdi" dedi.

ABD’ye yönelik net bir uyarıda bulunan Musevi, "Artık sadece gayrimeşru ve saldırgan evladını cezalandırmakla yetinmeyeceğiz. Bu saldırı, silahlı kuvvetlerimizin ABD’nin çıkarlarına ve ordusuna karşı her türlü eylemi gerçekleştirmesinin önünü açmıştır. Artık bu konuda tamamen serbestiz ve asla geri adım atılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

ABD, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara katılarak, 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise sığınak delici bombalarla saldırı gerçekleştirdi.

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