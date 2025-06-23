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Son dakika: Motorine indirim bekleniyor!

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Son dakika: Motorine indirim bekleniyor!
Akaryakıt ürünlerinin hareketliliği devam ediyor: Motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Son dakika: Motorine indirim bekleniyor! 1 18

Akaryakıt ürünlerinin hareketliliği devam ediyor: Motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Motorine indirim bekleniyor! 2 28

İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle yükseliş gösteren petrol fiyatları stabil duruma gelmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni ayarlamalar yapılıyor.

Son dakika: Motorine indirim bekleniyor! 3 38

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.66 lira indirim yapılması bekleniyor.

Son dakika: Motorine indirim bekleniyor! 4 48

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatının 53.06 liraya, Ankara'da 53.90 liraya, İzmir'de 54.25 liraya gerilemesi bekleniyor.

Son dakika: Motorine indirim bekleniyor! 5 58

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51.50 TL
Motorin: 54.72 TL
LPG: 25.09 TL

Son dakika: Motorine indirim bekleniyor! 6 68

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51.35 TL
Motorin: 54.60 TL
LPG: 24.49 TL

Son dakika: Motorine indirim bekleniyor! 7 78

Ankara:

Benzin: 52.16 TL
Motorin: 55.56 TL
LPG: 24.99 TL

Son dakika: Motorine indirim bekleniyor! 8 88

İzmir:

Benzin: 52.49 TL
Motorin: 55.91 TL
LPG: 24.94 TL

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