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Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

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Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Orta doğuda patlak veren İran İsrail savaşına ABD'nin de katılmasıyla piyasalarda tansiyon yükselirken, insanlar bu durum altını nasıl etkiler diye merak etmeye başladı. Peki bugün gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.
Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 1 19

Ortadoğu’da İran ile İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, piyasalar ABD’nin atacağı adımları yakından takip ediyor.

ABD, İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini vurdu ve ABD ile İran arasında yüksek seyreden tansiyonun daha da arttı.

Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 29

ALTINDA SAKİN SEYİR

Orta Doğu’daki çatışmalarla ateşi yükselen altın, Fed ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla düşüşe geçmişti. Üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşanan altında ise sakin bir seyir gözlemleniyor.

Uluslararası piyasada ons altın 0,07 düşüşle 3 bin 369 dolardan işlem görürken, gram altın 0,14 artışla 4 bin 297 TL’den alıcı buluyor.

Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 3 39

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.284,74

SATIŞ(TL) 4.285,21

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.297,26 -0,28 %

Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 49

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 7.041,00

SATIŞ(TL) 7.095,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 7.138,00 -0,60 %

Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 59

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 14.083,00

SATIŞ(TL) 14.191,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 14.276,00 -0,60 %

Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 69

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 27.742,07

SATIŞ(TL) 28.289,48

ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.189,03 0,36 %

Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 79

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 28.076,00

SATIŞ(TL) 28.248,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.421,00 -0,61 %

Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 89

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 108.830,00

SATIŞ(USD) 108.880,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 108.770,00 0,10 %

Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 99

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 3.353,74

SATIŞ(USD) 3.354,11

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.368,65 -0,43 %

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