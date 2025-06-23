Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Orta doğuda patlak veren İran İsrail savaşına ABD'nin de katılmasıyla piyasalarda tansiyon yükselirken, insanlar bu durum altını nasıl etkiler diye merak etmeye başladı. Peki bugün gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

1 9 Ortadoğu’da İran ile İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, piyasalar ABD’nin atacağı adımları yakından takip ediyor. ABD, İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini vurdu ve ABD ile İran arasında yüksek seyreden tansiyonun daha da arttı. 2 9 ALTINDA SAKİN SEYİR Orta Doğu’daki çatışmalarla ateşi yükselen altın, Fed ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla düşüşe geçmişti. Üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşanan altında ise sakin bir seyir gözlemleniyor. Uluslararası piyasada ons altın 0,07 düşüşle 3 bin 369 dolardan işlem görürken, gram altın 0,14 artışla 4 bin 297 TL’den alıcı buluyor. 3 9 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.284,74 SATIŞ(TL) 4.285,21 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.297,26 -0,28 % 4 9 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 7.041,00 SATIŞ(TL) 7.095,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 7.138,00 -0,60 % 5 9 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 14.083,00 SATIŞ(TL) 14.191,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 14.276,00 -0,60 % 6 9 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 27.742,07 SATIŞ(TL) 28.289,48 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.189,03 0,36 % 7 9 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 28.076,00 SATIŞ(TL) 28.248,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.421,00 -0,61 % 8 9 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 108.830,00 SATIŞ(USD) 108.880,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 108.770,00 0,10 % 9 9 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.353,74 SATIŞ(USD) 3.354,11 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.368,65 -0,43 %



