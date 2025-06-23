Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, orta Doğu krizi altını nasıl etkiler? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
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Orta doğuda patlak veren İran İsrail savaşına ABD'nin de katılmasıyla piyasalarda tansiyon yükselirken, insanlar bu durum altını nasıl etkiler diye merak etmeye başladı. Peki bugün gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.