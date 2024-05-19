İran Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopter acil iniş yaptı: İbrahim Reisi’nin son durumu…

İran Tasnim haber ajansına göre, 19 Mayıs Pazar günü, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan bir helikopterin bir kazaya karıştığını bildirdi. Dış basından gelen habere göre bu kaza hava muhalefetinden dolayı yaşandı.

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İran Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopter acil iniş yaptı: İbrahim Reisi’nin son durumu…

İran kaynaklı haberlere göre İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter, hava muhalefetinden dolayı zorunlu iniş yaptı. Azerbaycan ve İran arasında yapılan sınır baraj anlaşması için bölgeye giden İran Cumhurbaşkanı, istemediği bir olayla karşılaştı.

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HELİKOPTER ZORIUNLU İNİŞ YAPTI

İran merkezli ajansa göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan hava muhalefetine maruz kaldı. Yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle helikopter güvenli bölgeye indi.

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Helikopterdeki Reisi’nin bazı arkadaşları merkezle iletişim kurabildi ve böylece bu olayın can kaybı olmadığı bilgilendirildi.

Konvoyda 3 helikopter ve bazı bakanları ve yetkilileri taşıyan iki helikopter güvenli bir şekilde varış yerlerine vardı.

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BÖLGEDEKİ HALK NET BİLGİ VERMEDİ

Kızılay kurtarma ekipleri, askeri güçler ve yardımcı polis güçleri bu helikopteri bulmak için büyük çaplı bir operasyon başlattı. Yerel sakinler ise, bölgedeki sisli koşullar nedeniyle helikopterin durumunun hala bilinmediğini söylüyor.

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