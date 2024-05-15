ABD yönetiminden Çinli otomobil şirketlerine ambargo: Yüzde 100 vergi alınacak…

Beyaz Saray, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini alevlendirmesi muhtemel bir hareketle, Çin mallarına 18 milyar dolar değerinde daha sıkı kısıtlamalar uyguladığını söyledi.

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Kaynaklar, hareketin dört yıllık bir incelemeyi takip ettiğini ve ABD pazarını dolduran ve Amerikan yeşil teknoloji sektörünün büyümesini boğan ucuz sübvansiyonlu Çin mallarını durdurmak için tasarlanmış önleyici bir önlem olduğunu söyledi.

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EV'lerde %25“ten %100”e vergi artışının yanı sıra, vergiler lityum pillerde %7,5“ten %25”e, kritik minerallerde sıfırdan %25'e, güneş pillerinde %25“ten %50”ye ve yarı iletkenlerde %25“ten %50”ye yükselecek.

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Sıfırdan %7,5'e kadar değişen çelik, alüminyum ve kişisel koruyucu ekipmanlara ilişkin tarifeler %25'e yükselecek.

ÇİN’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Çin'in devlet sözcüsü haber kaynağı Çarşamba günü ABD'yi "adil ticaret ve çevre korumayı baltalamakla" suçlayan bir yazı yayınladı. Tarifelerin yükünü ABD tüketicileri olduğunu söyledi ve ekledi;

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“İronik olarak, Amerika Birleşik Devletleri açık ekonomi ve serbest ticareti lanse eden bir ülkedir, ancak eylemleri sözlerine aykırıdır. Ayrıca, Çin'den ayrılmaya ve Çin'in gelişimini engellemeye çalışmadığını vaat ediyor, ancak uygulamaları başka bir hikaye anlatıyor.”

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