DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir belediyesinden yeni uygulama! Trafik uyarılarını Kürtçe yazdılar

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM partili yeni bir uygulamayı hayata geçirerek cadde ve yollara Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı.

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DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir belediyesinden yeni uygulama! Trafik uyarılarını Kürtçe yazdılar

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti'nin skandalları bitmek bilmiyor.

Daha önce meclis salonlarında ve internet sitelerinde bulunan Türk bayrağını kaldıran belediye, şimdi ise trafik kurallarına el atmaya başladı.

DEM PARTİLİ BELEDİYEDEN CADDELERE KÜRTÇE KURALLAR

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki caddelerde, trafik işaretleri Kürtçe olarak yazılmaya başlandı.

Yenişehir'de caddelerin Kürtçe kurallarla kapatıldığı anlar ise bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir belediyesi yollara kürtçe trafik uyarıları yazdı!

"YAVAŞ VE ÖNCE YAYA" GİBİ KURALLAR KÜRTÇE YAZILDI

Ofis semtindeki Gevran Caddesi'ne, "önce yaya" anlamına gelen “Pêşî Peya" ve "yavaş" anlamına gelen “Hêdî" yazıları yazıldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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