İnstagram neden çalışmıyor, Çöktü mü, kapatıldı mı, neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İnstagram'a erişim engeli kararı aldı. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfasında ilgili karar görüldü. Bu karar doğrultusunda, kullanıcılar uygulamaya erişimde sorun yaşamaya başladı.

BTK ENGELLEME KARAI ALDI

Bilgi teknolojileri başkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre sosyal medya platfrumunda Atatürk ve devlet büyüklerine hakaret kişi özel hayatını ihlal ve intihara teşvik edici paylaşımlara izin verdiği için engelleme getirildiği açıklandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN INSTAGRAM'A TEPKİ

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayınlamış ve Instagram'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

ENGELLEME NE ZAMAN KALKACAK?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İNSTAGRAM YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar İnstagram yönetiminden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Kullanıcılar, yaşanan sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapıldığında, bu haber güncellenecektir.

Son 24 saat içerisinde İnstagram'da çok sayıda kesinti rapor edilmiştir. Özellikle son 1 saatte, kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde erişim sorunları bildirilmektedir. Bu kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı gözlemlenmiştir.

Haberin Devamı

Kaynak: Bölge gündem Haber Merkezi