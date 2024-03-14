İmamoğlu bir önceki seçimlerde verdiği vaatleri hatırlamıyorum demişti, Kurum, İmamoğlu'nun verip tutmadığı 10 vaadini sıraladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında seçimlerde verdiği vaatlerin ne kadarını yapıp yapmadığı tartışma konusu oldu.

İMAMIĞLU YAPAMADIĞI SEÇİM VAATLERİNİ HATIRLAYAMADI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Habertürk TV'de 2019'daki vaatleri hakkındaki birçok soruya "Hatırlamıyorum" cevabını vermesinin ardından Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MURAT KURUM İMAMOĞLUNU YAPAMADI 10 VAADİNİ SIRALADI

Kurum, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li İBB yönetiminin söz verip de yerine getirmediği projelerin bir kısmını açıkladı. Gerçekleştirilemeyen vaatleri 10 maddede sıralayan Kurum, "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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İmamoğlu'nun tutmadığı 10 söz

İşte Murat Kurum'un hazırladığı o liste:

"Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:

Mevcut CHP’li İBB yönetimi;

1-"5 yılda İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.” dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!

2-“100 bin konut dönüştüreceğiz.” dedi, 5 binini bitiremedi.

3-“15 bin yeni sosyal konut yapacağız.” dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

4-“Ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi, tam bir çileye dönüştürdü.

5-“Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.” dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

6-* “100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.” dedi, yapmadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı!

7-“İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız” dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

8-“Megabüs hattı yapacağız” dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

9-“70 km yeşil koridor oluşturacağım” dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.

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10- “İBB’de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım.” dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

Nisanda geliyoruz"

İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz."

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