Başkan erdoğandan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Yalandan başka bir şey yok''

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bu gün İstanbul'da Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattının açılışında halka seslenerek mevcut CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok sert bir şekilde tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

İstanbulumuzun ulaşımını rahatlatacak bir projenin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Metro ve raylı sistem seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Neredeyse 1,5 asır boyunca şehrimize hizmet etmiş bu eseri, tekrar ayağa kaldırdık. İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik sorununu görev biliyoruz.

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Metro seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 2 hafta önce de Sirkeci Kazlıçeşme hattını devreye aldık. Bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde tekrar ayağa kaldırdık. Bu proje ile İstanbul turizm, spor, bisiklet imkanları ile kültürel değere sahip oldu. İstanbul'un trafik sorununu hafifletmeyi görev biliyoruz.

Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul. 5 yıl bitti 5 yıl. İBB acaba kaç metro yaptı. Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu atıyor. Sen busun ya dürüst ol dürüst. 31 Mart akşamı İstanbul bu yalana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek.

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YA NE İŞE YARIYORSUN

Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy-Kirazlı metro hattı bu çabalarımızın en son örneği. Hattımız metrobüs, deniz otobüsleri ile entegre olacak. Şu anki belediye acaba kaç tane metro yaptı. Yapmaz yapamaz da. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Parti belediyeciliği. Bütün metro hatlarını yapan yine bizim belediyelerimiz. Kadir bey ile devam eden ve ondan sonra devam eden Mevlüt bey ile devam eden süreç. Bizden sonra hiçbir şey yok. Bu metro ile İstanbul'un hayatı daha da kolaylaşacak. Çam ve Sakura hastanesinin yolunu yapmadı. O yolu biz yaptık. Ya ne işe yarıyorsun, şunu da ben yaptım de.

Bu hattın Türkiye'ye de ekonomik katkıları olacaktır. akaryakıttan yol bakımlarına kadar tasarruf edeceğiz. İstanbul'un en büyük derdi trafik, ulaşım. Ayrıca karbondioksit salınımını düşürerek çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız.

YENİ PROJELER DE TAMAMLANACAK

Elbette burada durmayacağız, halen yapım aşamasında iki önemli metro hattımız daha var. İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Halkalı ile Altunizade, Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hatlarındaki çalışmalar devam ediyor. Biri 31,5 kilometre diğeri 4,5 kilometre uzunluğundaki bu iki projemizi de en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin istifadesine sunacağız. İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz.

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NASIL YANILDIKLARINI GÖRÜYORUZ

Bunlara kalsa Çanakkale Köprüsü'ne ne gerek varsa diyorlardı. CHP'nin önümüze çıkardığı engelleri İstanbullu kardeşlerim çok iyi hatırlıyor. Biz sorunlara yoğunlaşarak İstanbul'un daha fazla kan kaybetmesinin önüne geçtik. Avrasya Tüneli gayet iyi şekilde işliyor mu? Ne güzel denizin altında işliyor. Marmaray denizin altında işliyor. İstanbul'u fetret döneminden kurtarmak için önümde fırsat var. İstanbul'un kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor. İstanbul kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan şehirdir. Yarı zamanlı idare edeceğini sananların nasıl yanıldıklarını gördük, görüyoruz.

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ŞEHRİMİZİ DEPREME DAHA DAYANIKLI HALE GETİRECEĞİZ

Önümüzdeki 5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümünü sağlayarak inşallah şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getireceğiz. İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunu yenilemesi ve depreme hazırlanması gerekiyor.

Trafik, İstanbullu kardeşlerim için artık sorundan öte zulüm haline geldi. Bir sonraki adımda inşallah karayolu ağırlığıyla raylı sistem ağırlığını eşitlemiş olacağız.

Dolayısıyla raylı sistem uzunluğunu 2029 yılına kadar 650 kilometrenin 10 yıl sonra da 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız. Böylece Beylikdüzü'nden Avcılar'dan metroya binen bir istanbullunun boğazın altından geçerek Söğütlüçeşme'ye kadar güvenle metro konforunda ulaşmasını temin edeceğiz. Deniz ulaşım payını üç yeni hat ile iki kat artıracağız. İstanbul'un iki yakasına iki büyük tünel yaparak ulaşımı rahatlatacağız.