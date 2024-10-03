Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı 2025 maaş zammını etkiler mi?
Yayınlanma:
03 Ekim 2024 12:20
TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklaması, emekli zammı ile memur maaş zammı arasındaki 3 aylık enflasyon farkını ortaya çıkardı. En düşük emekli maaşı ise 15 bin TL'ye yaklaşıyor. 20 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Ocak 2025 zam oranları tablosu...
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Bugün açıklanan en önemli veri, emekliye zam oranını ve memur zammını belirledi. Ocak 2025'e kadar zam oranı yarı yoldaydı. Peki memur zammı ve emekli zammı ne kadar olacak? Emeklilerin en düşük maaşı 15 bin TL olur mu? Eylül ayı enflasyon verilerinin bir sonucu olarak bu rakamlar kesinleştirildi.
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Her yıl altı ayda bir emekli ve memurlara zam yapılmaktadır. Memur ve memur emekli zammı, enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme ile 6 aylık enflasyon kadar artıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ise 6 aylık enflasyon kadar artıyor. Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2024 zammı yüzde 24,71 olarak açıklandı. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil olmak üzere Temmuz ayında memur zammı %19,31 oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.500 liraya yükseltildi.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?
Bugün TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son verilere göre enflasyon aylık 2,97 ve yıllık 49,38 düzeyinde gerçekleşti. (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı, bu veriler sonrası 3 aylık yüzde 8,92 artışı garanti etti.
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Ocak ayında en düşük emekli maaşı yeniden değerlendirilecek. En düşük emekli aylığı için Ocak 2025'e kadar hükümetin masasında 14 ila 15 bin TL var. Bu, yüzde 25 artışla 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltildi.
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Eylül ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %43,31'den %43,14'e düştü. OVP, 2024 için %33'ten %41,5'e yükselecek. Bu nedenle maaşlar yeniden hesaplandı.