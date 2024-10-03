Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı 2025 maaş zammını etkiler mi?

Her yıl altı ayda bir emekli ve memurlara zam yapılmaktadır. Memur ve memur emekli zammı, enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme ile 6 aylık enflasyon kadar artıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ise 6 aylık enflasyon kadar artıyor. Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2024 zammı yüzde 24,71 olarak açıklandı. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil olmak üzere Temmuz ayında memur zammı %19,31 oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.500 liraya yükseltildi.