Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu?

Merakla beklenen 2025 yılı asgari ücreti rakamının 22 bin 104 TL olarak açıklanmasından sonra İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu. İşte kalem kalem değişenler ve yeni rakamlar.

1 26 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. 2 26 Asgari ücretin belli olması ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. 3 26 İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler... 4 26 En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi. 5 26 İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu. 6 26 Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu. 7 26 En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu. 8 26 Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu. 9 26 İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu. 10 26 En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu. 11 26 BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL oldu. 12 26 En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak. En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak. 13 26 En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu. 14 26 20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte 26.004 TL’ye yükselecek. 15 26 2024 yılında 5.100,64 TL olan ödemeler gelecek yıl 6.630,83 TL olarak hesaplara yatacak. 16 26 Asgari ücretin belli olmasının ardında gözler emekli maaşına çevirildi. 17 26 Binlerce emekli maaş tablosunu merakla bekliyor. 18 26 Bu kapsamda emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak? sorusu araştırılıyor. 19 26 Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 5 aylık enflasyon oranları şöyle: 20 26 Temmuz: 3,23

Ağustos: 2,47

Eylül: 2,97

Ekim: 2,88

Kasım:2,24 Merkez Bankası tahminlerine göre aralık ayında aylık enflasyon 1,72 olacak. 21 26 Beş aylık enflasyon farkıyla beraber ortaya çıkan ve emeklilerin maaşına yansıyacak olan enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu. 22 26 Bu rakamların ardından ise tablonun şu şekilde olması bekleniyor... 23 26 SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: 16,54 Ortaya çıkan enflasyon farkı: %5.94 7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6 6 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %12.31 24 26 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 25 26 Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre, mevcut durumda 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı üstüne yüzde 16,54 oranında zam eklenmesiyle 14 bin 567 liraya çıkması bekleniyor. 26 26 Tüm emekliler için zam oranı 3 Ocak tarihinde kesinleşecek.



