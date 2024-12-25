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Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu?

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Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu?
Merakla beklenen 2025 yılı asgari ücreti rakamının 22 bin 104 TL olarak açıklanmasından sonra İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu. İşte kalem kalem değişenler ve yeni rakamlar.
Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 1 126

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 2 226

Asgari ücretin belli olması ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 3 326

İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler...

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 4 426

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 5 526

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 6 626

Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 7 726

En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 8 826

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 9 926

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 10 1026

En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 11 1126

BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 12 1226

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 13 1326

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 14 1426

20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte 26.004 TL’ye yükselecek.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 15 1526

2024 yılında 5.100,64 TL olan ödemeler gelecek yıl 6.630,83 TL olarak hesaplara yatacak.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 16 1626

Asgari ücretin belli olmasının ardında gözler emekli maaşına çevirildi.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 17 1726

Binlerce emekli maaş tablosunu merakla bekliyor.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 18 1826

Bu kapsamda emekli zammı 2025 yılında ne kadar olacak? sorusu araştırılıyor.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 19 1926

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 5 aylık enflasyon oranları şöyle:

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 20 2026

Temmuz: 3,23
Ağustos: 2,47
Eylül: 2,97
Ekim: 2,88
Kasım:2,24

Merkez Bankası tahminlerine göre aralık ayında aylık enflasyon 1,72 olacak.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 21 2126

Beş aylık enflasyon farkıyla beraber ortaya çıkan ve emeklilerin maaşına yansıyacak olan enflasyon farkı yüzde 14,57 oldu.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 22 2226

Bu rakamların ardından ise tablonun şu şekilde olması bekleniyor...

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 23 2326

SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: 16,54

Ortaya çıkan enflasyon farkı: %5.94

7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6

6 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %12.31

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 24 2426

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 25 2526

Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre, mevcut durumda 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı üstüne yüzde 16,54 oranında zam eklenmesiyle 14 bin 567 liraya çıkması bekleniyor.

Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu? 26 2626

Tüm emekliler için zam oranı 3 Ocak tarihinde kesinleşecek.

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