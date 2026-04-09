Tuzla’da 23 Nisan coşkusu E-Sporla buluşuyor

Tuzla Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik FIFA PlayStation Turnuvası düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuva 11 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Şelale Eğitim Parkı E-Spor Alanı’nda gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği turnuva 10-14 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olacak. Etkinlikte kontenjanın sınırlı olduğu kaydedilirken, turnuvaya katılmak isteyenler, http://etkinlik.tuzla.bel.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

23 NİSAN’A ÖZEL OLARAK DÜZENLENECEK

Açıklamada, “23 Nisan coşkusunu sahaya taşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlediğimiz FIFA PlayStation Turnuvası ile gençlerimizi eğlence ve rekabet dolu bir etkinlikte buluşturuyoruz” ifadelerine yer verildi.

KURALLAR BELLİ OLDU

Turnuva, dostluk ve kardeşlik ruhu çerçevesinde gerçekleştirilecek. FIFA (FC 24/25) oyununda güncel kadrolarla oynanacak müsabakalarda yalnızca kulüp takımları seçilebilecek.

Karşılaşmalar, 6’şar dakikalık iki devre halinde toplam 12 dakika sürecek ve tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Haberin Devamı

Normal sürede eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Oyunculara maç öncesinde taktik ve kadro ayarları için 3 dakika, devre arasında ise 1 dakika süre tanınacak.

Oyun sırasında durdurma işlemi yalnızca topun oyun dışı olduğu anlarda yapılabilecek.

Turnuvada kullanılacak konsol ve ekipmanlar Tuzla Belediyesi tarafından sağlanacak, dileyen katılımcılar kendi oyun kollarını getirebilecek.

Organizasyonda hakem kararlarına itiraz edilemeyeceği, sportmenlik dışı davranışlarda bulunan katılımcıların ise turnuvadan ihraç edileceği kaydedildi.