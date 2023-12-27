İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içecek! Tarifi haberimizde...

Soğuk kış aylarında şifa olsun, bir de enerji versin diyorsanız bu içecek tam size göre işte tarifi...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içecek! Tarifi haberimizde...

Soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecek arayışında olanlara özel içecek tarifi hazırlandı.

Kıvanç Ege Aydın’ın Red Bull Winter Edition ile soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecek arayışında olanlara özel içecek tarifi hazırladı.

Aydın’ın hazırladığı tarifte bağışıklığı güçlendiren zencefil şurubu, limon suyu ve elma suyunun yanı sıra Red Bull’un kış aylarına özel sunduğu armut ve tarçının birleşiminden oluşan ürünü Red Bull Winter Edition yer alıyor.

İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içerek! Tarifi haberimizde...

Ege Aydın’ın içeceği, yılbaşı gecesi evde sevdikleriyle kutlama yapmak isteyenler için de alternatif olarak öne çıkıyor.

İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içerek! Tarifi haberimizde...

Tarif; 1.5 cl limon suyu, 1.5 cl zencefil şurubu, 7 cl elma suyu ve Red Bull Winter Edition’ın karışımından oluşuyor.

İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içerek! Tarifi haberimizde...

İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içerek! Tarifi haberimizde...

Armağan Çağlayan psikolog Esra Ezmeci'ye açık açık söyledi: “Seks yapacak gibisiniz”Armağan Çağlayan psikolog Esra Ezmeci'ye açık açık söyledi: “Seks yapacak gibisiniz”

Yeni yıl zamlarla geliyor... Benzin ve motorine zam yolda!Yeni yıl zamlarla geliyor... Benzin ve motorine zam yolda!

Esra Erol'da şaşırtan yasak aşk olayı! Kocası başkasından olan bebeği eve getirdiEsra Erol'da şaşırtan yasak aşk olayı! Kocası başkasından olan bebeği eve getirdi

Beşiktaş’ta akıl almaz kaza! Frenle gazı karıştırdı, bina boşluğuna uçtu!Beşiktaş’ta akıl almaz kaza! Frenle gazı karıştırdı, bina boşluğuna uçtu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
San Sebastian nerenin meşhur Cheesecake'i? San Sebastian nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?
San Sebastian nerenin meşhur Cheesecake'i? San Sebastian nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?
Kuymak Nedir, Nasıl Yapılır? İşte Yemeğe Doyamayacağınız Kuymak Tarifi
Kuymak Nedir, Nasıl Yapılır? İşte Yemeğe Doyamayacağınız Kuymak Tarifi
Kıyma İle Yapılan Yemekler Nelerdir? Kıyma İle Neler Yapılır?
Kıyma İle Yapılan Yemekler Nelerdir? Kıyma İle Neler Yapılır?
Patates Kızartması Nasıl Yapılır? En Lezzetli Patates Kızartması Tarifi
Patates Kızartması Nasıl Yapılır? En Lezzetli Patates Kızartması Tarifi
Son Haberler
İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içecek! Tarifi haberimizde...
İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içecek! Tarifi haberimizde...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yılbaşı öncesi denetim!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yılbaşı öncesi denetim!
Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
Elazığ’da ilginç olay! Yarılan asfalt kamyonu yuttu!
Elazığ’da ilginç olay! Yarılan asfalt kamyonu yuttu!
El yapımı baklava nasıl yapılır, Baklava malzemeleri nelerdir? işte El Yapımı Baklava Tarifi
El yapımı baklava nasıl yapılır, Baklava malzemeleri nelerdir? işte El Yapımı Baklava Tarifi
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü midenize bayram ettirecek! İşte 9. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü midenize bayram ettirecek! İşte 9. gün iftar menüsü
Çok Okunanlar
2024 yılı vergiler, harçlar ve cezaları belli oldu! İşte 2024 yılı Pasaport, yurt dışı telefon, ehliyet harçları ve motorlu taşıt vergileri
2024 yılı vergiler, harçlar ve cezaları belli oldu! İşte 2024 yılı Pasaport, yurt dışı telefon, ehliyet harçları ve motorlu taşıt vergileri
Hangi ünlüler hayatını kaybederek 2023 yılında aramızdan ayrıldı? İşte 2023 yılında ölen ünlü isimler...
Hangi ünlüler hayatını kaybederek 2023 yılında aramızdan ayrıldı? İşte 2023 yılında ölen ünlü isimler...
Altın fiyatları çıldırdı zirve yaptı durdurulamıyor! 27 Aralık güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları çıldırdı zirve yaptı durdurulamıyor! 27 Aralık güncel gram çeyrek altın fiyatları
Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı nedeniyle uyarı geldi! 27 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı nedeniyle uyarı geldi! 27 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 7. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 7. gün iftar menüsü
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor