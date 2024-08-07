Latte nedir? Latte nasıl yapılır? Latte deseni nasıl çizilir?

Shot'ın dolgun bir kremaya sahip olması ve 28 saniyede tamamlanması espressonun kremasını korur. Eğer daha fazla kahve lezzeti isterseniz, Latte'nizi 90 mililitre uzun çekim espresso ile hazırlayabilirsiniz.

Portafiltremizi hazırlayıp grup başlığına takıyoruz, böylece espresso soğumaz. Tek kazanlı bir makinede espresso shotunu aldıktan sonra süt köpürtmenizi tavsiye ederiz. Özellikle giriş seviyesi makinelerde sütü önce köpürtürseniz, kazandaki ısı ve buhar basıncı dışarı atılmayacağı için espresso kalitesini olumsuz etkilersiniz. Bununla birlikte, orta seviye veya üst seviye bir makineye sahipseniz, bu makinelerin fazla basıncı dışarı atma yetenekleri nedeniyle atışı bekletebilirsiniz. Espresso yapmak için kullanılan su ve buhar ayrı kazanlarda üretildiğinden, çift kazanlı makinelerde de bu sorunla karşılaşmazsınız.

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Pitcher olarak bilinen süt köpürtme kabına 1/3 oranında süt koyun. Ardından süt köpürtme çubuğunu hafifçe süte batırıp köpürtmeye başlıyoruz. Hava ve su karışımı süt içine yüksek basınçla püskürtüldüğü için çubuğu yüzeye yakın tutarsanız, büyük baloncuklar dibe yakın tutarsanız, düşük köpük elde edebilirsiniz.

En sağlıklı yol çubuğu orta seviyeye batırıp köpürme başladıktan sonra pitcher'ı sola doğru yatırarak süt içindeki basıncı kontrol edebilirsiniz. Köpürtme sırasında, köpürtme çubuğu dibe doğru gelecek şekilde köpürtme çubuğu ile pitcher yüzeyini takip edin. Yeterli köpük oluşmazsa, çubuğu biraz aşağı doğru indirerek köpürtmeyi sağlayın.

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Köpüğün ideal sıcaklığı 65 derece olmalıdır. İsterseniz 55 ila 65 dereceye kadar ısıtabilirsiniz. Bir süt termometresi yoksa şişenin sıcaklığını parmağınızla ölçebilirsiniz. Eliniz yanmaya başladığında sıcaklık idealdir. Köpürtmeyi bitirebilirsiniz.

Uzun süre bekletirseniz süt sıcaklığı yükselir ve köpükler kırılır.

60 ml espresso shot'ımızı alırken, elinizde biraz sallayarak köpürttüğünüz sütü eşit hale getirebilirsiniz. Birkaç kez masa üstüne tabanını vurursanız, tabanda sıkışmış köpükler de çıkar.

Süt ile Espressonun Buluşması: Espresso shot'ı aldıktan sonra 3-4 cm yüksekten pitchera 180 ml mikro foam sütü ekliyoruz ve Cafe Latte hazır hale geliyor.

Latte için Desen Çizmek: Lattenizin üzerine desenler çizmek için çok çalışmak gerekir. İhtiyacınız kadar süt köpürtün. Sütün kremamsı yapısı, sütü ekledikten sonra espresso kreması üzerinde daha uzun süre kalır. İlk başta, fincanı sütün üstünde kalmaması için 3-4 cm yukarıda tutun. Sonlara doğru desen vermek gerektiğinde, pitcher'ın ucunu yüzeye iyice yaklaştırın. Süt kreması yüzeye yakın tuttuğunuzda üstte kalır, uzaklaştırdığınızda dibe doğru hareket eder.