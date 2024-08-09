MasterChef Dalyan köfte nasıl yapılır? En güzel Dalyan köfte tarifi! Dalyan köfte için malzemeleri

tarif. Dalyan köfte nasıl yapılır? Yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Dalyan köfte için gerekli malzemeler: Beş yumurta, iki havuç, bir su bardağı bezelye, tuz, köfte baharı, yarım demet dereotu, iki çorba kaşığı tereyağı, karabiber, bir kilo kıyma, dört veya beş dilim ekmek içi ve bir adet soğan.

Dalyan Köfte Yapımı

Öncelikle avuç kabuklarını temizleyin.

Bezelyeleri, tereyağıyla karıştırarak yumuşayana kadar pişirin.

4 yumurtayı haşlayın. Bir kaba soğanı rendeleyin.

Ekmek içlerini ayrı bir yerde ıslatın. Yumuşadığında sudan çıkarın ve avucunuza sıkın.

Köfte baharı, tuz, barabiber ekledikten sonra yumurta ve soğanla karıştırın.

Kıymayı ekleyin ve karışımı yoğurmaya devam edin.

Elinizden bastırarak harcayı dikdörtgen bir şekil alana dek düzleştirin.

Küp küp doğranmış havuç, bezelye ve katı yumurtaları ortasına eşit miktarda dizin. Üzerine kıyılmış dereotu koyun.