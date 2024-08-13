MasterChef Kağıt Kebabı tarifi var mı? En güzel Kağıt Kebabı tarifi! Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır?

Kağıt Kebabı, ağızda kalan yumuşacık kıvamı ve kokusuyla kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tariftir. Kağıt Kebabı tarifi nasıl hazırlanır? Kağıt Kebabı nedir? Nasıl yapılır? Yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

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MasterChef Kağıt Kebabı Malzemeler

iki adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı maydanoz

1 tuz kaşığı

1 silme karabiber

500 g kıyma

1 soğan

3 sarımsak

2 kırmızı biber

MasterChef Kağıt Kebabı Nasıl Yapılır?

Yoğurma kabına kıymayı koyup biberleri, soğanları, sarımsakları ve maydanozu rondodan geçirdikten sonra kıymanın üzerine ekliyoruz. Biberi ve tuzu da ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Yağlı kağıtları kare haline getiriyoruz.

Kıymayı dört parçaya ayırıyoruz ve her bir parçayı yağlı kağıt üzerinde incelterek açıyoruz. En son kenarları bıçakla düzeltiyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz.Domates ve biberleri üzerine koyup 200 derecelik bir fırında pişiriyoruz.