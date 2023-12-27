Armağan Çağlayan psikolog Esra Ezmeci'ye açık açık söyledi: “Seks yapacak gibisiniz”

Armağan Çağlayan psikolog Esra Ezmeci'ye öyle bir soru sordu ki! Ezmeci bir anda kahkahayı bastı.

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Armağan Çağlayan psikolog Esra Ezmeci'ye açık açık söyledi: “Seks yapacak gibisiniz”

Gör Beni serisinin bu haftaki bölümünde Esra Ezmeci Armağan Çağlayan'ın sosyal medyadaki cinsellik itiraflarını yorumladı.

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Esra Ezmeci'nin sık sık tavsiye ettiği yağları soran Çağlayan, yine de kendini tutamadı. Çağlayan, klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin yağlara ilişkin görüşlerini tartışırken, "Siz bir yayında Hürrem yağını anlattınız yani koklayan yoldan çıkıp neredeyse bir hafta seks yapacakmış gibi anlatıyorsunuz."

Bu ifadelere gülerek yanıt veren klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, "Öyle de oluyor insanlara, bunlar gerçekten iz bırakan yağlar."

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Esra Ezmeci sözlerini şöyle sürdürüyor: "İnsanlar hazırladığımız yağları kullanmaya başladı ve eşlerin onlara daha çok ilgi göstermeye başladıklarını, cinsellikte daha çekici gelmeye başladıklarını..." Bu belki de şöyle olabilir, buna inanıyor.

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