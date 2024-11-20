Icardi'nin babasından flaş açıklama! Wanda Nara çok kızacak

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve ünlü model Wanda Nara'nın evliliklerindeki sorunlar yeniden gündeme geldi. Wanda Nara ve yeni sevgilisi L-Gante arasındaki gerilim, geçtiğimiz hafta Rio de Janeiro'da kızı Jamaica ile geçirdiği günlerin ardından ortaya atılan hamilelik iddialarından kaynaklandı.

Wanda Nara, bu söylentilerle birlikte eski eşi Icardi hakkında yaptığı şikayetle dikkatleri yeniden bu karmaşık ilişkiye çevirdi.Sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, ailesine yakınlaşmak ve eşiyle olan ilişkisini düzeltmek için Arjantin'e döndü. Ancak Buenos Aires'teki Chateu Libertador'daki evine döndüğünde Wanda Nara, Icardi ile tartıştığı için futbolcuya karşı şikayette bulundu. İkilinin yakın çevresi ve ailesi, olaydan sonra medyanın odak noktası oldu.

Seçil Erzan davasında şoke edecek gelişme! Hakan Ateş için hapis istemi

Asgari ücret için flaş çıkış! O parti 25 bin lirayı kabul etmeyecek

Bahçeli'nin Öcalan açıklaması sonrası ilk anket! MHP ve AK Parti anket oranları şok etti

MAURO ICARDI'NİN BABASI AÇIKLAMA YAPTI

Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi, basına bir açıklama yaptı. Arjantin'in Rosario şehrinde basın mensuplarıyla buluşan Juan Carlos, "Saygısızlık yapmak istemem, ancak Wanda ve Mauro ile bu konu üzerine konuşulması gereken her şeyi konuştum" dedi.

Haberin Devamı

Icardi ve Wanda Nara'nın yeni ilişkisi hakkındaki iddialar, ikisini daha da gergin hale getirdi. Medya baskısı ve aile içi tartışmaların bu ilişkiyi nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi, ünlü futbolcu ve eski eşi Wanda Nara arasındaki tartışmalar hakkında konuştu. Baba Icardi, aile ilişkileri hakkında sorulan sorulara yanıt verirken, oğlunun yaşadığı zorluklara ve torunlarıyla olan ilişkilerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.