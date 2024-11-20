Asgari ücret için flaş çıkış! O parti 25 bin lirayı kabul etmeyecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için henüz bir komisyon kurulmadı ve siyasi partiler yeni bir ücret için açıklamalar yapmaya başladı.



Son olarak, 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah Partisi de asgari ücret talebinde bulundu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası düzenlediği basın toplantısında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıç, asgari ücret için 25 bin lira önerenlere akıllarını başlarına alma çağrısı yaptı ve "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır" dedi.



Asgari ücret konusuna değinen Kılıç, asgari ücret için söylenen %25 artışın kabul edilemez olduğunu söyledi:



Asgari ücret için yüzde 25 düşünenleri, akıllarını başlarına almaya, doğru hesap kitap yapmaya ve Türkiye'nin enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmeli ve asgari ücreti hak edilen 35 bin liraya ulaştırmalıdır."