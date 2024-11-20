Seçil Erzan davasında şoke edecek gelişme! Hakan Ateş için hapis istemi

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin olarak 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talep edildi.



Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan da dahil olmak üzere 24 futbolcu iddianamede "müşteki" olarak yer aldı.

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iddianamede, Seçil Erzan'ın 600 şubesi olan Denizbank'ın bir şubesinin müdürü olduğu belirtildi. Erzan'ın ifadesinde, herhangi bir şube müdürünün "illegal fon" adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı vurgulandı.

ATEŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ifadesine göre, bankanın dolandırıcılık olayından haberdar olduktan sonra 7 Nisan 2023'te avukatlarıyla savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundular.

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Telefonla aynı gün müşteki Fatih Terim ile konuştuklarını ve bir gün sonra buluşmak için randevulaştıklarını belirten Ateş, Terim'in müştekiler Turan ve Belözoğlu ile yanına geldiğini belirterek, olayla ilgili ilgisinin olmadığını iddia etti.

Ateş, müştekiler Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve Nestor Fernando Muslera tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, Denizbank AŞ'nin CEO'su Hakan Ateş ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu tarafından özel bir fon kurulduğunu ve bu fonun Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından yönetildiğini belirtti.