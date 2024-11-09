  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Icardi'den Wanda Nara'ya şok hamle! Simge detayı dikkat çekti

Icardi'den Wanda Nara'ya şok hamle! Simge detayı dikkat çekti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara'dan ayrılmasının ardından dikkat çekici bir hareket yaptı. Şarkıcı Simge Sağın, ünlü oyuncunun ilgisini çekti.

Icardi'den Wanda Nara'ya şok hamle! Simge detayı dikkat çekti
Yayınlanma:

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, 10 yıldır birlikte olduğu Wanda Nara ile ayrıldı. Ayrılığın ardından Icardi, şarkıcı Simge'yi takibe aldı.

Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkiye girmesinin ardından, Icardi Tottenam maçının antrenmanlarında parmağında yüzük yoktu. Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu, şarkıcı Simge Sağın'ı Instagram hesabından takip etti.

Naci Görür'den flaş açıklama! Elazığ depremini 6 şubat depremleri ile anlattıNaci Görür'den flaş açıklama! Elazığ depremini 6 şubat depremleri ile anlattı

Benzin mazot ne kadar oldu? 9 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin mazot ne kadar oldu? 9 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Uyuşturucu satıcılarına dev operasyon! 142 kişi tutuklandıUyuşturucu satıcılarına dev operasyon! 142 kişi tutuklandı

icardiden-wanda-naraya-sok-hamle-simge-detayi-dikkat-cekti1.webp


Icardi, Simge Sağın'ın takibine yanıt verirken, ünlü oyuncunun bir fotoğrafını beğenmeyi ihmal etmedi.

Geçen aylarda yaptığı bir röportajda Simge, Icardi'yi gördüğü en çekici futbolcular arasında göstermişti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
8 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugün sürprizlere hazır olun!
8 Kasım 2024 Cuma günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugün sürprizlere hazır olun!
Ünlü oyuncu dolandırıldı mı? Burak Özçivit'ten flaş açıklama
Ünlü oyuncu dolandırıldı mı? Burak Özçivit'ten flaş açıklama
7 Kasım Perşembe günlük burç yorumları | Yeni projelere katılabilir veya sürpriz davetler alabilirsiniz
7 Kasım Perşembe günlük burç yorumları | Yeni projelere katılabilir veya sürpriz davetler alabilirsiniz
Kısa süre önce tahliye edilmişti! Jahrein davasında şok gelişme
Kısa süre önce tahliye edilmişti! Jahrein davasında şok gelişme
Bugün burç yorumları neler? 6 kasım 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık, kariyer...
Bugün burç yorumları neler? 6 kasım 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık, kariyer...
Çitos Efe koca adam oldu! Görenler gözlerine inanamıyor
Çitos Efe koca adam oldu! Görenler gözlerine inanamıyor
Günlük burç yorumları 5 Kasım 2024 Salı | Bugün sizleri neler bekliyor? Koç aslan boğa yengeç başak...
Günlük burç yorumları 5 Kasım 2024 Salı | Bugün sizleri neler bekliyor? Koç aslan boğa yengeç başak...