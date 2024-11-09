Icardi'den Wanda Nara'ya şok hamle! Simge detayı dikkat çekti

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, 10 yıldır birlikte olduğu Wanda Nara ile ayrıldı. Ayrılığın ardından Icardi, şarkıcı Simge'yi takibe aldı.



Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkiye girmesinin ardından, Icardi Tottenam maçının antrenmanlarında parmağında yüzük yoktu. Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu, şarkıcı Simge Sağın'ı Instagram hesabından takip etti.

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Icardi, Simge Sağın'ın takibine yanıt verirken, ünlü oyuncunun bir fotoğrafını beğenmeyi ihmal etmedi.



Geçen aylarda yaptığı bir röportajda Simge, Icardi'yi gördüğü en çekici futbolcular arasında göstermişti.