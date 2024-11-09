Benzin mazot ne kadar oldu? 9 Kasım güncel akaryakıt fiyatları Araç sahipleri, 9 Kasım son dakika benzin ve mazot fiyatları hakkında bilgi almak için bu gece benzin ve mazot fiyatlarının güncel durumunu araştırıyor. Bununla birlikte, benzine zam yapılacak mı ve ne zaman yapılacak?