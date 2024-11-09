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Benzin mazot ne kadar oldu? 9 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri, 9 Kasım son dakika benzin ve mazot fiyatları hakkında bilgi almak için bu gece benzin ve mazot fiyatlarının güncel durumunu araştırıyor. Bununla birlikte, benzine zam yapılacak mı ve ne zaman yapılacak?

Benzin mazot ne kadar oldu? 9 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
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Dünya çapındaki piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve art arda gelen ÖTV zamları, benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

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9 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.88 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.77 TL

Motorin litre fiyatı: 42.79 TL

LPG litre fiyatı: 25.49TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.30 TL

Motorin litre fiyatı: 43.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.76 TL

Motorin litre fiyatı: 43.91 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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