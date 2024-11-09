Naci Görür'den flaş açıklama! Elazığ depremini 6 şubat depremleri ile anlattı

AFAD, Elazığ merkezinde 5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Saat 17.04'te meydana gelen depremin derinliği 16.22 kilometreydi. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin büyüklüğü 5,1 ve derinliği 5,0 kilometreydi. Ayrıca Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Batman, Malatya ve Şanlıurfa da depremin etkisine maruz kaldı.

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Elazığ'daki yıkıcı depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ilk yorumunu yaptı. Görür'ün sosyal medya hesabından depremi yorumladı;



Elazığ/Şehsuvar bölgesinde 5,1 deprem meydana geldi. Deprem DAF üzerinde ve Keban Barajına yakındır. Malatya'dan Karlıova-Göynük'e kadar meydana gelen depremler, bölgede önemli afetler oluşturabilecek deprem enerjisini büyük ölçüde yok etti. Bugünkü deprem, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ile ilgili değil. O derece büyük bir deprem beklemiyoruz."