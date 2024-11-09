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Uyuşturucu satıcılarına dev operasyon! 142 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen şüphelilere yönelik bir Narkoçelik-47 operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, 142 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Uyuşturucu satıcılarına dev operasyon! 142 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele devam ediyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada uyuşturucu ticareti yapan 150 kişinin Narkoçelik-47 operasyonunda yakalandığını açıkladı.

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Yerlikaya, 150 şüpheliden 142'sinin tutuklandığını, 8'ine ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İnternet tabanlı haberleşme ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız hızla devam edecek.Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.

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