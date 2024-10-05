Icardi ile Wanda Nara yine barıştı! Sosyal medyanın tepkisi olay oldu

Wanda Nara, Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile 10 yıldır sorunlu bir evlilik sürdürdüğü için yeniden gündeme geldi. Arjantin ve Türkiye'de çok konuşulan çiftin yeniden barıştığı konuşuluyor.



Spor programcısı Haluk Yürekli, YouTube yayınında Icardi ile Wanda Nara'nın barışma kararı aldığını ve Nara önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

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Haber gündeme geldikten sonra sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı. Çiftin on yıllık evliliklerine ve iki çocuklarına rağmen istikrarsız bir ilişki yaşadığı hakkında kullanıcı yorumları vardı.

'KABAK TADI VERDİ'

Bu yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Ne güzel hayat!

- Son dakika sorun çıkmasın uçuşta?

- Ergen gibi ilişki yaşıyorlar.

- Bıktık ya!

- Kabak tadı verdi artık!