İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Yorgun uyanmanın formulü çözüldü…

Türkiye’nin nadir uzmanlarından biri olan İbrahim Saraçoğlu, yorgun uyku halleri için yeni bir kür paylaştı. Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu, uykudan sonra sabah yorgun kalkmayı tek bir nedene bağladı.

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KARACİĞER YAĞLANMASI YORGUNLUK YAPIYOR

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, “8 saat uyku uyuduğunuz halde hala yorgun uyanıyorsanız çok büyük bir ihtimalle karaciğeriniz yağlanmış demektir” dedi. Yorgunluk ve sabah kalkamama gibi nedenleri karaciğer yağlamasıyla bağdaştırdı.

Uzman isim bu konu hakkında bir kür paylaşacak yapılacakları takipçileriyle paylaştı. Prof. Dr. Saraçoğlu doğru uygulandığında kürün faydalı olacağını söyledi. İşte kür açıklaması;

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MAYDANOZ-LİMON KÜRÜ

“Karaciğerin sağlıklı çalışabilmesi için en önemli kür maydanoz limon kürüdür, bunu unutmayın. Bu kür, karaciğerde birikmiş toksinleri atar, karaciğer yağlanmasını kesin olarak ortadan kaldırır. Sporla, diyetle başaramadığınız durumlarda maydanoz limon kürü imdadınıza yetişir.

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Karaciğer ne kadar yağlı ise kalp krizi geçirme riskiniz de o kadar yüksektir. Ben yılda 2 kez 15'er gün bu kürü yapıyorum. Bu adeta bir mucize.”

KARACİĞER KÜR TARİFİ

15 ile 16 adet saplı maydanoz,

1 adet limon,

1 su bardağı (200 ml) su.

Bu ürünler robota atılarak çekilir. Sıvı hale gelen kür yeşil posalı olarak çıkar. Prof Dr. Saraçoğlu, karışım 15 gün boyunca sabah aç karnına tüketilmesi gerektiğini söyledi.

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