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  3. İBB'ye ait Medya AŞ'ye polis baskın yaparak bazı evraklara el koydu

İBB'ye ait Medya AŞ'ye polis baskın yaparak bazı evraklara el koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı evrakların yok edildiği ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya AŞ'ye polis operasyon yaparak bilgisayar ve bazı evraklara el konuldu.

İBB'ye ait Medya AŞ'ye polis baskın yaparak bazı evraklara el koydu
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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu.

SAVCILIK İHBAR ÜZERİNE OPERASYON TALİMATI VERDİ

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ'ye geldi.

BİLGİSYAR VE BAZI EVRAKLARA EL KONULDU

Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.

Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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