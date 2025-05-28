İmamoğlu'nun ekibinde çözülmeler devam ediyor: İş ortağı olduğu söylenen Seyfi Beyaz itirafçı oldu etkin pişmanlıktan yararlandı

İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonunda bürokratları ve iş insanları ortakları ile birlikte tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde çözülmeler devam ederken, son olarak İş ortağı olduğu söylenen Seyfi Beyaz itirafçı oldu ve etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

EKREM İMAMOĞLUNUN EKİBİNDE ÇÖZÜLMELER DEVAM EDİYOR

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortaklık kurduğu Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdi.

Ekrem İmamoğlunun proje ortağı Seyfi Beyaz da itirafçı oldu: Ev hapsi şartıyla tahliye kararı

PROJE ORTAĞI İTİRAFÇI OLDU

İmamoğlu'nun finansal işlerinde önemli bir rol üstlendiği iddia edilen Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalanarak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Beyaz, ifadesinde, Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü. Bu talebin, Bakırköy Belediyesi İmar'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini belirtti. Beyaz, bu durumu CİMER'e bildirdiğini ifade etti.

Ayrıca, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz, Soytekin ile resmi bir ortaklıkları olmadığını ancak şirketine ait üç projenin kaba inşaatlarının Soytekin tarafından yapıldığını belirtti. Beylikdüzü'ndeki Teras Park AVM projesinin de kaba inşaatının Soytekin tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlunun proje ortağı Seyfi Beyaz da itirafçı oldu: Ev hapsi şartıyla tahliye kararı

SEYFİ BEYAZ KİMDİR?

Seyfi Beyaz, Beyaz İnşaat’ın kurucu ortaklarından biri olup, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Gümüşhane doğumlu olan Beyaz, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış, ardından Çanakkale Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. 1980 yılında, babası Ahmet Beyaz ve kardeşi Muzaffer Beyaz ile birlikte Beyaz İnşaat'ı kurarak inşaat sektörüne adım atmıştır.

Beyaz İnşaat, kurulduğu günden bu yana 200'ün üzerinde projeye imza atmış ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde konut, ticari alan ve alışveriş merkezi projeleri gerçekleştirmiştir. Öne çıkan projeleri arasında Beylikdüzü'nde yer alan Beyaz City, Beyaz Vadi Konakları, Beyaz Bahçe Konakları ve Bakırköy'de bulunan Capacity AVM bulunmaktadır.