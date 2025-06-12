Barış Yarkadaş Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesinin perde arkasını açıkladı: Görüşmeyi kim istedi, görüşmede neler konuşulacak?

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesini duyurmasının ardından saldırıya geçildiğini "Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek için gidip İmamoğlu’ndan destek isteyecekmiş!" iddialarının ortaya atıldığını söyleyen gazeteci Yarkadaş, bu iddialara sert çıktı.

YARKADAŞ, KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI

"Sözde akademisyenler ve Troller yine aşağılıkça bir saldırıya geçti. Bunu yazanlar ahlaksızdır!" ifadelerini kullanan Yarkadaş görüşme talebinin Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi.

GÖRÜŞMEYİ İMAMOLU'NUN AVUKATLARI İSTEDİ

Yarkadaş, "İmamoğlu’nun avukatı, müvekkilinin görüşmek istediğini Kılıçdaroğlu’na İKİ KEZ. İletti. Bu sırada İmamoğlu’na yakın başka isimler de Kılıçdaroğlu ile temas kurarak aracı oldu. Kılıçdaroğlu da bu talepler üzerine cezaevine gitme kararı aldı. İşin gerçeği budur. " dedi.

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