İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilerek 2. dönem İBB başkanlık görevine devam eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçelerinde seçimleri kazanan belediye başkanlarını ziyaret devam ediyor

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AHMET CİN'E ZİYARET

Bu günde kadar İstanbul'un bir çok ilçesinde ilçe belediye başkanlarını makamlarında ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gün 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilerek 2. dönem görevine başlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunu.

AHMET CİN ZİYARETİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

"NAZİK ZİYARETLERİNDEN DOLAYI KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırladık. Sayın Başkanla Pendikli hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken projeleri istişare ettik.

Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." diyerek açıklamada bulundu