Gözyaşlarını tutamadı: Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil ile Aşk İddiasına bakın nasıl cevap verdi?
Yayınlanma:
17 Haziran 2026 13:19
Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 48 yaş küçük fenomen Eylem Çelik arasında aşk olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Gözyaşlarını tutamadı: Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil ile Aşk İddiasına bakın nasıl cevap verdi?
1 8
Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 48 yaş küçük fenomen Eylem Çelik arasında aşk olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çelik, bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken Erbil, genç fenomen tarafından kullanıldığını söyledi. Gerilim büyürken Çelik, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada Erbil’in evinde yaşananları anlattı ve şikayetçi olacağını duyurdu.
2 8
ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİĞİ SONA ERDİ
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz sene Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerinde kriz yaşayarak ayrılık kararı aldı. Bir süre ayrı yaşadıktan sonra barıştılar ancak bu karar uzun süreli olmadı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada tek celsede boşandılar. Mahkeme, evliliğin temelden sarsıldığı gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.
3 8
ÇELİK'TEN YALANLAMA VE ERBİL'DEN YANIT
Eylem Çelik ilk açıklamasında bu haberler nedeniyle iyi olmadığını söyledi. Mehmet Ali Erbil ile herhangi bir iletişimlerinin olmadığını belirtti. Erbil ise Çelik ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını öne sürdü. İlk buluşmalarını bir restoranda yaptıklarını ve sonra Çelik’in evine gittiğini iddia etti. Birlikte sosyal medya yayını yaptıklarını da sözlerine ekledi. Erbil, genç fenomenin sonrasında yaptığı açıklamaların kendisini şaşırttığını belirtti. Aralarında hiçbir tanışıklık yokmuş gibi konuşulmasına tepki gösterdi. Buluşmalarının tek bir yemekle sınırlı kalmadığını da iddia etti.
4 8
ERBİL: BENİ KULLANDI
Bu durumda kullanıldığını belirten Erbil, çıkıp kendisini tanımadığını söylediğini aktardı. Yapılan açıklamaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Ünlü olmak ve adını duyurmak için kendisini kullandığını öne sürdü.
5 8
ÇELİK GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Zor günler geçirdiğini belirten ve gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, yaşananları anlattı. Erbil’in kendisine Instagram üzerinden sürekli yazdığını söyledi. Öğrenci olduğunu ve oyunculukla ilgilendiğini dile getirdiğini aktardı. Erbil’in İstanbul’a geldiğinde görüşmek istediğini ve bir kahve içmeyi teklif ettiğini söyledi. İş görüşmesi yapacağını söylediği için görüştüğünü belirtti. Kendisine yardımcı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
6 8
İŞ İÇİN GÖRÜŞTÜK EVRAK VERECEKTİ
Erbil ile iş görüşmesi sağladığını ve İstinye’de kahve içtiklerini söyledi. Erbil’in kendisine evrak vereceğini söyleyerek evine davet ettiğini anlattı. Evine gittiklerinde kapıyı yardımcısının açtığını belirtti. Evde üç dört kişi olduğunu söyledi.
7 8
YAYIN AÇINCA EVİ TERK ETTİM
Yardımcısına lavaboyu kullanıp kullanamayacağını sorduğunu anlattı. Lavaboya girip çıkmasıyla Erbil’in yayın açmasının aynı anda olduğunu söyledi. Bunun üzerine apar topar evi terk ettiğini belirtti. Ne yapacağını şaşırdığını ve kendine yakıştıramadığını ifade etti.
8 8
İFTİRA NEDENİYLE DAVA AÇACAĞIM
Mehmet Ali Erbil’e dava açacağını söyleyen Çelik, atılan iftira yüzünden insan içine çıkamadığını belirtti. İnsanların kendisini bu yüzden tanıyacak olmasından dolayı midesinin bulandığını söyledi. Çok kötü anıldığını ve bu saygısızlığı kabul etmediğini ifade etti. Erbil’in kendisine sevgili teklifinde bulunduğunu ancak reddedildiğini sözlerine ekledi.