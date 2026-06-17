Gözyaşlarını tutamadı: Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil ile Aşk İddiasına bakın nasıl cevap verdi?

ÇELİK'TEN YALANLAMA VE ERBİL'DEN YANIT

Eylem Çelik ilk açıklamasında bu haberler nedeniyle iyi olmadığını söyledi. Mehmet Ali Erbil ile herhangi bir iletişimlerinin olmadığını belirtti. Erbil ise Çelik ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını öne sürdü. İlk buluşmalarını bir restoranda yaptıklarını ve sonra Çelik’in evine gittiğini iddia etti. Birlikte sosyal medya yayını yaptıklarını da sözlerine ekledi. Erbil, genç fenomenin sonrasında yaptığı açıklamaların kendisini şaşırttığını belirtti. Aralarında hiçbir tanışıklık yokmuş gibi konuşulmasına tepki gösterdi. Buluşmalarının tek bir yemekle sınırlı kalmadığını da iddia etti.