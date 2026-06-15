Konsere giderken trafik kazası geçiren Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber!

Türk müziğinin efsane isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, konsere gitmek üzere yola çıktığı esnada trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırılırken ayağında çatlak olduğu tespit edildi.

Arabesk ve fantezi müziğinin usta ismi Cengiz Kurtoğlu’ndan sevenlerini üzen haber geldi.

Ünlü sanatçı, Konya’daki konserine gitmek üzere yola çıktı. Yolculuk esnasında talihsiz bir trafik kazası geçiren Kurtoğlu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Usta sanatçıya ilk müdahale acil serviste yapıldı. Kazanın ardından kontrolleri yapılan usta ismin ayağında çatlak olduğu tespit edildi.

Posta’da yer alan habere göre; Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu ve durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen usta sanatçının, doktorların kesin tavsiyesi üzerine bir süre istirahat edeceği bildirildi.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından Cengiz Kurtoğlu'nun heyecanla beklenen Konya konseri zorunlu olarak iptal edildi.

Organizasyon yetkilileri konserin ileri bir tarihe ertelendiğini belirtirken, sanatçının iyileşme sürecinin ardından yeni konser tarihinin en kısa sürede hayranlarına duyurulacağı açıklandı.

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