Son dakika haberi: Hizbullah ilk kez konuştu! İşte, Nasrallah’ın ölümünden sonra gelen o, önemli açıklama...

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünden sonra Hizbullah'ın iki numaralı ismi Naim Kasım açıklamalarda bulundu. Kasım, açıklamasında "Biz bütün gücümüzle hazırız ve yola devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünden sonra Naim Kasım açıklamalarda bulundu.

En yakın zamanda yeni liderlerini seçeceklerini açıklayan Hizbullah, "Elimizde olan bütün gücümüzü hazırladık ve yola devam edeceğiz." dedi.

Nasrallah'ın ölümünün yankıları sürerken, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım bir açıklama yaptı.

Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti. Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır" dedi.

Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda diğer direniş liderlerinin de olduğunu söyleyen Kasım, şunları ekledi:

"Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler. 20 liderin katıldığı bir toplantı değildi sadece. Muhafızları, korumaları vardı."

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İsrail'in katliamlar yapmaya, Lübnan'ın her bölgesinde suç işlemeye devam ettiğini ifade eden Kasım, konuşmasına, "İsrail belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlıkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir" ifadeleriyle devam etti.

Kasım, şunları söyledi:

"ABD de her türlü imkanla İsrail'e destek olmaktadır. İsrail'in suç ortağıdır. Sınırısız askeri desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlamaktadır.

Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor.

Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik.

Liderimizin şehtiliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımı bizimle.

Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir.

Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut.

Gereken her şey planlandığı gibi yapılacaktır. Kayıplara karşı planlarımız var.

Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz.

Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığıa hazırız.

Eğer kara saldırısı gerçekleştiricekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İSrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır.

Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak."

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