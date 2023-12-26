Şehidin defnedileceği köyde unutulmayacak pankart! "Siz DEM'lenirken biz ..."

TSK'nın IRAK'ın Kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde asılan bir pankart büyük yankı uyandırdı. Pankartı gören sosyal medyada paylaşıyor.

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Şehidin defnedileceği köyde unutulmayacak pankart! "Siz DEM'lenirken biz ..."

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.

Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi.

Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan "Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik" yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.

Şehidin defnedileceği köyde unutulmayacak pankart! "Siz DEM'lenirken biz ..."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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