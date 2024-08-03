Hindistan’da korkutan doğa olayı: Heyelan sonucu, yüzlerce kişi öldü

Eyalet hükümeti tarafından yapılan son güncellemeye göre, kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken ve enkaz altında ve çökmüş evlerde mahsur kalan hayatta kalanları aramak amacıyla derin arama radarlarını kullanırken Kerala'daki Wayanad heyelanlarındaki ölü sayısı Cumartesi günü 358'e ulaştı.

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Kerala hükümeti, Merkezden kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için derin arama radarları göndermesini talep etmişti. Kuzey Komutanlığı'ndan bir Xaver radarı ve Delhi'deki Tiranga Dağ Kurtarma Örgütü'nden dört Reeco radarı, Delhi ile birlikte Cumartesi günü bir Hava Kuvvetleri Uçağı ile Wayanad'a hava yoluyla kaldırıldı.

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KURTARMA OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulmak için zamana karşı yarışıyor. Kerala'nın Wayanad bölgesindeki yıkıcı heyelanlardan kaynaklanan ölü sayısı Cumartesi günü 358'e yükseldi.

Kerala hükümeti, Kurtarma çabalarını geliştirmek için Merkezden derin arama radarları göndermesini istedi.

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