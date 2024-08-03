Hindistan’da korkutan doğa olayı: Heyelan sonucu, yüzlerce kişi öldü

Salı günü Kerala'nın Wayanad'ını vuran heyelanlarda en az 358 kişi öldü. Beşinci güne giren kurtarma operasyonlarında derin arama radarları kullanıldı. İşte ülkedeki heyelan hakkındaki son durum…

YAYINLAMA
Google News
Hindistan’da korkutan doğa olayı: Heyelan sonucu, yüzlerce kişi öldü

Eyalet hükümeti tarafından yapılan son güncellemeye göre, kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken ve enkaz altında ve çökmüş evlerde mahsur kalan hayatta kalanları aramak amacıyla derin arama radarlarını kullanırken Kerala'daki Wayanad heyelanlarındaki ölü sayısı Cumartesi günü 358'e ulaştı.

ABD seçimleri: Trump, neden Harris’in karşısına çıkmak istemiyor?ABD seçimleri: Trump, neden Harris’in karşısına çıkmak istemiyor?

Kerala hükümeti, Merkezden kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için derin arama radarları göndermesini talep etmişti. Kuzey Komutanlığı'ndan bir Xaver radarı ve Delhi'deki Tiranga Dağ Kurtarma Örgütü'nden dört Reeco radarı, Delhi ile birlikte Cumartesi günü bir Hava Kuvvetleri Uçağı ile Wayanad'a hava yoluyla kaldırıldı.

MİT'in Koordinasyonu ve kontrolünde ABD ve Rusya arasında 2. dünya savaşı sonrası en büyük casus takası gerçekleştirildiMİT'in Koordinasyonu ve kontrolünde ABD ve Rusya arasında 2. dünya savaşı sonrası en büyük casus takası gerçekleştirildi

KURTARMA OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulmak için zamana karşı yarışıyor. Kerala'nın Wayanad bölgesindeki yıkıcı heyelanlardan kaynaklanan ölü sayısı Cumartesi günü 358'e yükseldi.

Kerala hükümeti, Kurtarma çabalarını geliştirmek için Merkezden derin arama radarları göndermesini istedi.

Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Donald Trump, görüşme teklifi: Kamala Harris, teklifi reddetti
Donald Trump, görüşme teklifi: Kamala Harris, teklifi reddetti
ABD seçimleri: Trump, neden Harris’in karşısına çıkmak istemiyor?
ABD seçimleri: Trump, neden Harris’in karşısına çıkmak istemiyor?
MİT'in Koordinasyonu ve kontrolünde ABD ve Rusya arasında 2. dünya savaşı sonrası en büyük casus takası gerçekleştirildi
MİT'in Koordinasyonu ve kontrolünde ABD ve Rusya arasında 2. dünya savaşı sonrası en büyük casus takası gerçekleştirildi
Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?
Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?
Son Haberler
Beşiktaş’tan farklı tarife: Süper Kupa’da siyah beyazlılar 5 golle güldü…
Beşiktaş’tan farklı tarife: Süper Kupa’da siyah beyazlılar 5 golle güldü…
Bolgegundem.com.tr Yeni Sahibini Arıyor!
Bolgegundem.com.tr Yeni Sahibini Arıyor!
Hindistan’da korkutan doğa olayı: Heyelan sonucu, yüzlerce kişi öldü
Hindistan’da korkutan doğa olayı: Heyelan sonucu, yüzlerce kişi öldü
ChatGPT nedir? Yapay zeka uygulaması nasıl kullanılır?
ChatGPT nedir? Yapay zeka uygulaması nasıl kullanılır?
Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?
Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?
Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…
Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…
Çok Okunanlar
Altın yükselişe geçti! Bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın yükselişe geçti! Bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
İsmail Haniye nasıl şehit oldu? O an yanında olan İranlı Halid Kaddumi, olay anı ve sonrasını ağlayarak anlatı!
İsmail Haniye nasıl şehit oldu? O an yanında olan İranlı Halid Kaddumi, olay anı ve sonrasını ağlayarak anlatı!
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı alçak paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Buraya bak katil, ruh hastası'
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı alçak paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Buraya bak katil, ruh hastası'
Cebinize Bayram ettirecek fiyatlar? BİM, 31 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Cebinize Bayram ettirecek fiyatlar? BİM, 31 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı
Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı
İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi
İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi
Yorumlananlar
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Kanseri tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırıyor! Altın değerinde gramı 2 bin beş yüz TL'den satılıyor
Kanseri tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırıyor! Altın değerinde gramı 2 bin beş yüz TL'den satılıyor