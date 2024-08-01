MİT'in Koordinasyonu ve kontrolünde ABD ve Rusya arasında 2. dünya savaşı sonrası en büyük casus takası gerçekleştirildi

Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatı MİT in girişimi ve gözlemiyle Rusya ile ABD arasında 26 kişiden oluşan rehine ve casusluk takası gerçekleşti.

TAKAS MİT'İN GİRİŞİMİ VE GÖZETİMİ İLE GERÇEKLEŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleştiriyor.

Takas, Ankara'da gerçekleşiyor. ABD ve Rusya uçakları Esenboğa Havalimanı'na indi.

Takas edilen tutuklular arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershckovic de bulunuyor.

MİT'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

MİT'ten yapılan açıklamada, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi.

Dış basında, Rusya ve Belarus ile ABD, Almanya ve Slovenya arasında

büyük ölçekli bir esir takası gerçekleştirileceğine dair haberler yer almıştı.

Açıklamada takas ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.