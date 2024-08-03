ABD seçimleri: Trump, neden Harris’in karşısına çıkmak istemiyor?

Olayların sürükleyici bir dönüşünde, Cumhuriyetçi Parti üyesi Donald Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir tartışma konuşmalarını bir kez daha reddetti.

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Başkan adayı rakiplerin tartışmasıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke çapında bir söylentinin ardından, eski ABD başkanı bugün anket sonuçlarını gerekçe göstererek tartışmadan tekrar uzaklaştı.

DONALD TRUMP'IN ANKET SONUCU HER ŞEYİ ANLATIYOR

Fox Business Network'e verdiği bir röportajda konuşan Cumhuriyetçi Parti üyesi, tartışmaya işaret ederek “Şu anda “Neden bir tartışma yapayım?” dedi. Donald Trump, “anketlerde liderim ve herkes onu tanıyor; herkes beni tanıyor” diye ekledi. Bu açıklamalar, başkan adayının rakipleri arasındaki bir tartışmanın şu anda senaryoda olmadığının daha da altını çiziyor.

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Bu arada, 97 ankete dayanarak Kamala Harris'te %1,1 önde olduğu için gelgitler zaten Cumhuriyetçi Parti üyesinin lehine döndü. Eski ABD başkanı, Demokratların Biden'ın yerine geçen tarihçe nedeniyle planların pekiştirilemeyeceğini iddia ederek başlangıçta bir tartışmayı reddetti.

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