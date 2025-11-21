Son dakika... Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken yeni asgari ücret mesajı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yeni asgari ücret oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, ''Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir etkinlikte milyonların dört gözle beklediği asgari ücret çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"OPTİMAL BİR SEVİYENİN ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirten Bakan Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

HERKES O İFADENİN ANLAMINI MERAK ETTİ

Bakan Işıkhan'ın bu açıklamasından sonra yapılacak zammı dört gözle bekleyen çalışanlar "mümkün olan en iyi sonuç" anlamına gelen "optimal bir seviye" ifadesinin anlamını aratmaya başladı.

Haberin Devamı

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUMUZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yok artık! Sokak ortasında genç kızın üzerine atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı!

Ahmet Cin konuştu, İBB karıştı: CHP'li Nuri Aslan mikrofonu kapattırdı!

Pak İş ilaçlamadan çok önemli açıklama: Yetkisiz firmalara izin verilmemeli, halk sağlığı iş güvenliği öncelikli olmalı