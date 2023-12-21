Yılbaşında neden hindi yenir? Hindiden önce yılbaşında yenen yemeği duyanlar inanamıyor

Hindinin yılbaşı sofrasında nasıl kullanıldığı önemlidir. Yılbaşı yemeklerini çeşitli mezeler ve yemeklerle süslüyoruz ama yılbaşı sofrasının en önemli öğesi olan hindi yemeğinin neden gelenek haline geldiğini merak etmiyoruz değil mi? Yılbaşında hindi yemenin nedeni nedir? Hindi yemek yılbaşı geleneği ne zaman başladı?

Hindinin İngilizcesi "turkey", Türkçesi "hindi"dir. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ilk göçmenler Hindi hayvanlarını keşfetti. Bu hayvan aslında uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin doğasında yer almıştır. İspanyol ve Portekizli kaşifler, 1520'li yıllardan başlayarak Aztekler tarafından evcilleştirilen hindiyi İspanya'ya getirdiler. İspanya'dan Avrupa'ya yayıldı. Osmanlı'nın Avrupa sınırları, hindi ile tanışmasına neden oldu. Bunun nedeni, Ağustos ayı boyunca çiftliklerde dolaşan ve hasat sırasında dökülen tahılları toplayan kazların yılbaşı yaklaşırken en şişman oldukları zaman olması olabilir.

Hindi Yılbaşı Yemeği Mi?

Hindi yılbaşı yemeği değildir.Amerikalılar, Şükran Günü'nü büyük bir ziyafet masasında tüm yıl sonu hasadına ve geçen yılın nimetlerine şükretmek için kutlarlar.Hindinin şükran günlerinde çok popüler olması 1800'lerden geliyor. Türkiye’de ise bu durum tamamen yanlış bilinir. Kutlama ve organizasyon yemeklerinde genellikle tavuk ve türündeki gıdalar tüketilir.