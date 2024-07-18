Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?

Haziran ayında konut satışlarına ilişkin veriler paylaşıldı. Piyasalar bu verilerdeki değişikliğe dikkat kesildi. Peki satışlar arttı mı, yoksa duraksadı mı? İşte TÜİK’in raporu…

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Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışlarıyla ilgili verileri paylaştı. Değişim gözlerden kaçmadı. Türkiye genelinde Haziran ayında 79 bin 313 konut satıldı.

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Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

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YILIN İLK 6 AYINDA DÜŞÜŞ VAR

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde %3,7 azaldı. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 artışla 493 bin 659 oldu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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