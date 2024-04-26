Hatay'da korkunç cinayet! Camiye giderken öldürülen imamın katili komşusu çıktı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah namazını kıldırmak için evinden çıkan imama, saldırarak av tüfeğiyle katledenin, daha önceden husumet yaşadığı komşusu olduğu ortaya çıktı.

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Hatay'da korkunç cinayet! Camiye giderken öldürülen imamın katili komşusu çıktı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken öldürülen imama saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için evinden çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak ölmüştü.

Hatay'da korkunç cinayet! Camiye giderken öldürülen imamın katili komşusu çıktı!

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hatay'da korkunç cinayet! Camiye giderken öldürülen imamın katili komşusu çıktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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