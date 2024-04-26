Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından duyurdu! Bakanlık 36 bin yeni personel alımı yapacak

Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık bakanlığına 36 bin yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurarak kamuda iş arayanlara müjdeli haberi verdi. İşte sağlık bakanlığına alınacak personel şartları ve detayları.

YAYINLAMA
Google News
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından duyurdu! Bakanlık 36 bin yeni personel alımı yapacak

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Bakan şimşek, ekonomi ile ilgili bilgi verdi, tasarruf ve enflasyon ile ilgili çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu!Bakan şimşek, ekonomi ile ilgili bilgi verdi, tasarruf ve enflasyon ile ilgili çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu!

36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

BAKAN KOCA'DAN 'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Bakan Koca mesajında "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan düğmeye bastı! Cezasının 10 katına çıkacağı karar, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek!Erdoğan düğmeye bastı! Cezasının 10 katına çıkacağı karar, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Antibiyotikler öksürüğü kesmiyor mu? Son araştırma düşündürücü…
Antibiyotikler öksürüğü kesmiyor mu? Son araştırma düşündürücü…
Bunu hiç yaptınız mı? Stres, kaygı, baş ağrısı, yorgunluk veya fazla kilolara veda...
Bunu hiç yaptınız mı? Stres, kaygı, baş ağrısı, yorgunluk veya fazla kilolara veda...
Dişleri beyazlamayan varsa bunu yapsın! 2 günde bembeyaz dişler
Dişleri beyazlamayan varsa bunu yapsın! 2 günde bembeyaz dişler
Uzmanlar "Seçim psikolojisine" dikkat çekti: "Yatıştırıcı davranmak faydalı olacak"
Uzmanlar "Seçim psikolojisine" dikkat çekti: "Yatıştırıcı davranmak faydalı olacak"
Son Haberler
Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor
Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
Hatay'da korkunç cinayet! Camiye giderken öldürülen imamın katili komşusu çıktı!
Hatay'da korkunç cinayet! Camiye giderken öldürülen imamın katili komşusu çıktı!
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından duyurdu! Bakanlık 36 bin yeni personel alımı yapacak
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından duyurdu! Bakanlık 36 bin yeni personel alımı yapacak
ALPİ DİŞ Hastanelerinde en son teknoloji il Zigoma İmplant Tedavisi
ALPİ DİŞ Hastanelerinde en son teknoloji il Zigoma İmplant Tedavisi
Karabük Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sonrasında herkes bunu soruyor: HPV nedir, nasıl bulaşır?
Karabük Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sonrasında herkes bunu soruyor: HPV nedir, nasıl bulaşır?
Çok Okunanlar
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
Meteorolojiden toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 26 Nisan Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 26 Nisan Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
BİM, 26 Nisan 2024 aktüel kataloğu yine dolgun: İşte elektrikli ev aletleri…
BİM, 26 Nisan 2024 aktüel kataloğu yine dolgun: İşte elektrikli ev aletleri…
DEM Parti Batman il binasından skandal görüntüler! Parti binası değil, örgüt karargahı
DEM Parti Batman il binasından skandal görüntüler! Parti binası değil, örgüt karargahı
Bilim insanları, HIV virüsünün tedavisi konusunda ilerleme kaydetti
Bilim insanları, HIV virüsünün tedavisi konusunda ilerleme kaydetti
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Yorumlananlar