“Hastaneye gideceğim” diyerek, vatandaşları sömüren dilencinin üzerinden bakın ne çıktı!

Eyüpsultan'da “Hastaneye gideceğim” diyerek, vatandaşları sömüren dilenci, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanınca, yapılan aramada üzerinden 23 bin 45 lira para çıktı.

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“Hastaneye gideceğim” diyerek, vatandaşları sömüren dilencinin üzerinden bakın ne çıktı!

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 23 bin 45 lira para çıktı. “Hastaneye gideceğim” diyerek vatandaşlardan para dilenen şahsın üzerinden çıkan paraya düzenlenen tutanakla el konuldu.

“Hastaneye gideceğim” diyerek, vatandaşları sömüren dilencinin üzerinden bakın ne çıktı!

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında bir şahsın ‘hastaneye gideceğim’ diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti. İsminin K.E. olduğu öğrenilen şahsı yakalayan ekipler, dilenciyi Alibeyköy’de bulunan Zabıta Karakolu’na götürdü.

“Hastaneye gideceğim” diyerek, vatandaşları sömüren dilencinin üzerinden bakın ne çıktı!

Üzerinden çıkan paraya el konuldu

Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu. K.E.’nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına düzenlenen tutanakla el konuldu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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