Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geliyor, işte ayrıntılar...

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düştü. Bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine indirim gelecek.

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Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geliyor, işte ayrıntılar...

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem de motorine indirim geliyor.rent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine indirim geliyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geliyor, işte ayrıntılar...

BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMLERİ

Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem motorine 1.5 TL indirim yapılması bekleniyor.

6 MAYIS İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,77 TL
Motorin litre fiyatı: 41,17 TL
LPG 20,38 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,86 TL
Motorin litre fiyatı: 41,23 TL
LPG 20,85 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45,02 TL
Motorin litre fiyatı: 42,18 TL
LPG fiyatı: 20,82 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 45 TL
Motorin litre fiyatı: 42,43 TL
LPG litre fiyatı: 20,44 TL

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geliyor, işte ayrıntılar...

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,58 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 84,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 83,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,72 dolardan alıcı buldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geliyor, işte ayrıntılar...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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