Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı

Sabah saatlerinde Hamas lideri, suikaste maruz kaldı. İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından saldırıya uğradı. Türkiye’den ilk açıklama geldi.

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Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı

İran'ın Devrim Muhafızları Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hamas lideri İsmail Haniyeh'in Tahran'da suikasta uğradığını ve Hamas'ın saldırı için İsrail'i suçladığını söyledi.

İsrail, grubun 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve 1.200 kişinin ölümüne ve yaklaşık 250 kişinin rehin alındığına saldırdığı saldırıda Haniye'yi ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

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TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ VE AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesini kınadı. Yazılı bir açıklama yapan bakanlık şunları söyledi;

"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinden de gerekli açıklamayı yaptı. Kurtulmuş,

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"İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Rabbim onu da şehidlikle mükafatlandırdı. Gazze'nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi.

Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun. Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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