İsrail yine rahat durmadı: Hedefinde bu sefer Lübnan’ı başkenti vardı

Yüksek bir patlama duyuldu ve saat 19:40 civarında İran destekli Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın kalesi olan güney banliyölerinin üzerinde yükselen bir duman bulutu görüldü.

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Bir İsrail hava saldırısı, İsrail ordusunun 12 çocuğun ve gencin ölümüne üç gün önce sınır ötesi bir roket saldırısına misilleme olduğunu söylediği Salı günü geç saatlerde Beyrut'un güney banliyölerinde üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldı.

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İsrail, "çocukların öldürülmesinden sorumlu" olduğunu iddia ettikleri üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef alan güney Beyrut'a bir saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'ın başkentinden alınan görüntüler, yıkılan birkaç arabanın mermilerinin yanı sıra patlamanın tahrip ettiği yüksek katlı binaları gösteriyor. Sakinlerin çığlık attığı duyulurken kalın siyah duman kamera görüntüsüne yansıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada, “IDF, Majdal Shams'taki çocukların öldürülmesinden ve çok sayıda ek İsrailli sivilin öldürülmesinden sorumlu komutana Beyrut'ta hedefli bir saldırı gerçekleştirdi” dedi.