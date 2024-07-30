Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: “İsrail artık tüm dünya için bir tehlike…”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Burada önemli bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan’ın, hedefinde İsrail vardı.

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İSRAİL, DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Hukuk tanımaz İsrail devleti, sadece Filistin için sadece Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir. Hitler, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’nin ittifakıyla, geç de olsa durdurulmuştu. Daha geç olmadan, bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık, insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır” dedi.

Hukuk tanımaz İsrail devletinin, sadece Filistin için sadece Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için bir tehdit olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

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“Son olarak geçtiğimiz hafta DEM’li ortaklarıyla beraber Meclis’te Somali tezkeresine ‘hayır’ dediler. 7 Ekim’den beri Gazze’de devam eden soykırım konusunda ‘Hamas’ı şeytanlaştırma’ üzerine kurulu nasıl bir dil tutturduklarını hepimiz biliyoruz. Filistin direnişine ‘terör yaftası’ vurmakta gösterdikleri mahareti, maalesef, İsrail’in vahşi katliamlarına tepki vermekte gösteremediler.

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Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarımızdan Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli tutumumuza kadar her konuda aynı yalpalamalara şahit olduk. Şimdi benzer bir basiretsizliği Mavi Vatan konusunda görüyoruz. Türkiye’nin çıkarlarını savunmak yerine, bakıyorsunuz, ‘masal’ diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek, birilerine göz kırpıyorlar. Milletin verdiği yetkiyi, ülkenin menfaatlerini savunmak için değil; Türkiye karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar.

Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Türkiye aleyhine tezleri Meclis kürsüsünden dillendirmek, ne zamandan beri CHP’nin görevi oldu? CHP, milletle ve milletin menfaatleriyle aynı yerde durma erdemini, bir kez olsun sergileyemeyecek mi? CHP’nin, Türkiye ile ve Türkiye’nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir? İktidara muhalefet etmek ayrıdır; Türkiye’nin rakiplerine lojistik destek sağlamak ayrıdır.”

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