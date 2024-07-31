İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi

İsmail Haniye, İran cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katılmak için Tahran’a gitmişti. Tahran’da olduğu zamanda İsrail tarafından suikaste uğradı.

İsrail'i ölümüyle suçlayan grubun yaptığı açıklamaya göre, Hamas'ın siyasi şefi İsmail Haniye'ye, İran'ın başkenti Tahran'da suikast düzenlendi. Açıklamada, Haniyeh ve korumalarından birinin kaldıkları bina vurulduktan sonra öldürüldüğü belirtildi. Haniye’nin Salı günü İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'ın açılış törenine katılmak için Tahran'da olduğu da eklendi.

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HAMAS’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Hamas, "İslami Direniş Hareketi Hamas, büyük Filistin halkımıza, Arap ve İslam ulusuna ve dünyanın tüm özgür insanlarına yas tutuyor: Tahran'daki evine yapılan hain bir Siyonist baskında öldürülen hareketin başı olan kardeş, lider, şehit, Mücahit İsmail Haniye" dedi.

İran'ın İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) de İsmail Haniye'nin ölümünü doğruladı. İran, Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkentinde bir hava saldırısıyla öldürüldü ve militan grup Çarşamba günü erken saatlerde İsrail'i birden fazla cephede bölgesel çatışmayı tırmandırma riski olan şok bir suikasttan suçladı. Haniye, alçak bir saldırı ile şehit edildi.

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