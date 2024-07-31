İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi

Hamas lideri İsmail Haniye saldırıya uğradı. İran’da saldırıya uğrayan Haniye, öldürüldü. Saldırıyı İsrail’in düzenlediği aktarıldı. Zalim İsrail saldırılarındaki hedefini dün akşam itibarıyla çoğaltmıştı.

YAYINLAMA
Google News
İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi

İsmail Haniye, İran cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katılmak için Tahran’a gitmişti. Tahran’da olduğu zamanda İsrail tarafından suikaste uğradı.

İsrail'i ölümüyle suçlayan grubun yaptığı açıklamaya göre, Hamas'ın siyasi şefi İsmail Haniye'ye, İran'ın başkenti Tahran'da suikast düzenlendi. Açıklamada, Haniyeh ve korumalarından birinin kaldıkları bina vurulduktan sonra öldürüldüğü belirtildi. Haniye’nin Salı günü İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'ın açılış törenine katılmak için Tahran'da olduğu da eklendi.

İsrail yine rahat durmadı: Hedefinde bu sefer Lübnan’ı başkenti vardıİsrail yine rahat durmadı: Hedefinde bu sefer Lübnan’ı başkenti vardı

HAMAS’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Hamas, "İslami Direniş Hareketi Hamas, büyük Filistin halkımıza, Arap ve İslam ulusuna ve dünyanın tüm özgür insanlarına yas tutuyor: Tahran'daki evine yapılan hain bir Siyonist baskında öldürülen hareketin başı olan kardeş, lider, şehit, Mücahit İsmail Haniye" dedi.

İran'ın İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) de İsmail Haniye'nin ölümünü doğruladı. İran, Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkentinde bir hava saldırısıyla öldürüldü ve militan grup Çarşamba günü erken saatlerde İsrail'i birden fazla cephede bölgesel çatışmayı tırmandırma riski olan şok bir suikasttan suçladı. Haniye, alçak bir saldırı ile şehit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: “İsrail artık tüm dünya için bir tehlike…”Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: “İsrail artık tüm dünya için bir tehlike…”

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…
Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…
Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı
Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı
İsrail yine rahat durmadı: Hedefinde bu sefer Lübnan’ın başkenti vardı
İsrail yine rahat durmadı: Hedefinde bu sefer Lübnan’ın başkenti vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: “İsrail artık tüm dünya için bir tehlike…”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: “İsrail artık tüm dünya için bir tehlike…”
Son Haberler
ABD ve Avrupa ve dünya devletlerinden Haniye açıklaması! İran'dan intikam yemini
ABD ve Avrupa ve dünya devletlerinden Haniye açıklaması! İran'dan intikam yemini
Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritamızı belirledik, sorumluluklarımız ağır
Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması: Yol haritamızı belirledik, sorumluluklarımız ağır
Dayanıklı ev bahçeleri hangileridir? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri?
Dayanıklı ev bahçeleri hangileridir? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri?
Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?
Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti hangi kanalda?
Donald Trump, başkan olursa Bitcoin rezervini kullanabilir
Donald Trump, başkan olursa Bitcoin rezervini kullanabilir
Trump’tan kripto açıklaması: Amerika’yı merkez yapmak istiyor
Trump’tan kripto açıklaması: Amerika’yı merkez yapmak istiyor
Çok Okunanlar
İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi
İsrail, zulme son vermiyor, Hamas liderine suikast düzenledi
Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…
Hakan Fidan, “Değerli kardeşim” diye mesajını paylaştı: Şehit Haniye’yi unutmadı…
Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı
Haniye’nin ölümünden sonra açıklama: Türkiye, taziye mesajı yayınlandı
Nagehan Alçı evlendi mi? Yeni sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan mı?
Nagehan Alçı evlendi mi? Yeni sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan mı?
ABD'de suikast girişiminden sonra ilk anket yayınlandı! Donald Trump mı, Kamala Harris mi önde?
ABD'de suikast girişiminden sonra ilk anket yayınlandı! Donald Trump mı, Kamala Harris mi önde?
Elon Musk’tan çağrı: Yapay zeka ilerlemelerini övdü
Elon Musk’tan çağrı: Yapay zeka ilerlemelerini övdü
Yorumlananlar
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları