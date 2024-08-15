Hangi takımı çalıştıracağı merak konusuydu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Antalyaspor'da uzun süredir görev yapan deneyimli antrenör Sergen Yalçın, Ekol TV için teknik direktörlüğe bir süre ara verdi. Yalçın'ın sözleşmesinde, teknik direktörlük teklifini kabul etmesi durumunda sözleşmeden ayrılma maddesi yer alıyor.

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Hangi takımı çalıştıracağı merak konusuydu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekibi Antalyaspor'u son kez çalıştıran deneyimli antrenör Sergen Yalçın, bir süre teknik direktörlüğe ara verdi ve yeniden ekran başına geçti.

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Kısa süre önce kurulan Ekol TV, Sergen Yalçın'ı da bünyesine kattı. Sergen Yalçın, medyaya geri dönmeye karar verdi.

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Başarılı antrenör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde ayrılık maddesi de yer alıyor.

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