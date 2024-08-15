Hangi takımı çalıştıracağı merak konusuydu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekibi Antalyaspor'u son kez çalıştıran deneyimli antrenör Sergen Yalçın, bir süre teknik direktörlüğe ara verdi ve yeniden ekran başına geçti.
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Kısa süre önce kurulan Ekol TV, Sergen Yalçın'ı da bünyesine kattı. Sergen Yalçın, medyaya geri dönmeye karar verdi.
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Başarılı antrenör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde ayrılık maddesi de yer alıyor.