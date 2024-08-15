Hangi takımı çalıştıracağı merak konusuydu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu Antalyaspor'da uzun süredir görev yapan deneyimli antrenör Sergen Yalçın, Ekol TV için teknik direktörlüğe bir süre ara verdi. Yalçın'ın sözleşmesinde, teknik direktörlük teklifini kabul etmesi durumunda sözleşmeden ayrılma maddesi yer alıyor.