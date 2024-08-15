İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ tarafından İstanbul'da yapılan elektrik kesintisi listesi! 15 Ağustos günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak ve gün boyunca devam edecek. 15 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisinin olacağı açıklandı. İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi'de elektrik kesintisi var mı? İstanbul'a elektrik ne zaman sağlanacak?

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İstanbul'da elektrikler kesilecek mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ tarafından sağlanan elektrik kesintisi listesi, İstanbul'daki elektrik kesintilerinin araştırılmasına yardımcı oluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi'de elektrik kesintisi var mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek ve ne zaman sağlanacak? İstanbul'daki en son elektrik kesintileri haberimizde yer alıyor.

İstanbul'da elektrik kesintisi

BEDAŞ tarafından İstanbul'daki elektrik kesintilerinin ve arızalarının bir listesini görüntülemek için "İstanbul Elektrik Kesintisi" bağlantısına tıklayın. Seçtiğiniz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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